Han Kook Shell Oil öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Han Kook Shell Oil hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 9471,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Han Kook Shell Oil 7965,00 KRW je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Han Kook Shell Oil im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 86,05 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 80,66 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at