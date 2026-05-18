Han Kook Shell Oil stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Han Kook Shell Oil hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 10807,00 KRW, nach 9470,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 91,27 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 89,99 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at