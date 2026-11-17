Han Kook Shell Oil hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7344,00 KRW, nach 9471,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Han Kook Shell Oil in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 94,34 Milliarden KRW im Vergleich zu 86,05 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at