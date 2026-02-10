Han Kook Steel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Han Kook Steel hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 27,57 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 88,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 9,00 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 34,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,80 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Han Kook Steel hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 25,380 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 68,00 KRW je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 39,87 Milliarden KRW, gegenüber 47,28 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 15,67 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at