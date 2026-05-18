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18.05.2026 06:31:29
Han Kook Steel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Han Kook Steel hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Han Kook Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,00 KRW je Aktie gewesen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,42 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,83 Milliarden KRW.
Redaktion finanzen.at
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