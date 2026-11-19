Han Kook Steel hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 21,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -29,000 KRW erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Han Kook Steel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,76 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 9,78 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at