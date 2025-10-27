Han Shin Machinery: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Han Shin Machinery hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -270,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Han Shin Machinery ein EPS von 54,00 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 19,68 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Han Shin Machinery 18,18 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -271,000 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Han Shin Machinery ein EPS von 133,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Han Shin Machinery im vergangenen Geschäftsjahr 56,04 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Han Shin Machinery 54,37 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at