Han Shin Machinery präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -29,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Han Shin Machinery ein EPS von 57,00 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 11,65 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 14,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Han Shin Machinery 13,71 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at