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26.10.2026 06:31:29
Hana Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Hana Financial äußerte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4507,53 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3999,00 KRW erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19 997,94 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 163,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7 590,01 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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