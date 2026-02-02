Hana Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hana Financial lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2045,95 KRW, nach 1697,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 17 149,20 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7 655,05 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 14382,00 KRW, nach 12629,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 127,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30 241,79 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 68 944,17 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at