Hana Financial legte Quartalsergebnis vor

Hana Financial hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4347,58 KRW. Im Vorjahresviertel waren 3879,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 275,94 Prozent auf 29 006,08 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7 715,66 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4257,86 KRW erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3 074,58 Milliarden KRW belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at