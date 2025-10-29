|
29.10.2025 06:31:28
Hana Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Hana Financial hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4068,66 KRW gegenüber 3955,00 KRW im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,83 Prozent auf 10 892,32 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7 520,65 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
