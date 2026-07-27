Hana Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hana Financial äußerte sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 4347,53 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hana Financial 4095,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27 258,94 Milliarden KRW – ein Plus von 258,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hana Financial 7 611,97 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at