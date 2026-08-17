Hana Microelectronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hana Microelectronics präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,37 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 THB je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,37 Milliarden THB – ein Plus von 3,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hana Microelectronics 5,20 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at