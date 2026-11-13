Hana Microelectronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hana Microelectronics hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,78 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hana Microelectronics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 THB in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 7,30 Milliarden THB gegenüber 5,29 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at