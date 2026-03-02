Hana Microelectronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hana Microelectronics veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,960 THB je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hana Microelectronics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,82 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 5,58 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,760 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,720 THB je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,09 Prozent auf 20,56 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,80 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at