02.03.2026 06:31:29
Hana Microelectronics PCL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hana Microelectronics PCL hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,960 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hana Microelectronics PCL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,82 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 5,58 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 0,760 THB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hana Microelectronics PCL -0,720 THB je Aktie eingenommen.
Mit einem Umsatz von 20,56 Milliarden THB, gegenüber 24,80 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 17,09 Prozent präsentiert.
