02.03.2026 06:31:29

Hana Microelectronics PCL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hana Microelectronics PCL hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,960 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hana Microelectronics PCL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,82 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 5,58 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,760 THB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hana Microelectronics PCL -0,720 THB je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 20,56 Milliarden THB, gegenüber 24,80 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 17,09 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:17 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9
28.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen