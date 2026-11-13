Hana Microelectronics PCL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hana Microelectronics PCL hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 THB. Im Vorjahresviertel hatte Hana Microelectronics PCL 0,020 THB je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,30 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at