Hana Microelectronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hana Microelectronics stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,02 THB gegenüber 0,460 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,29 Milliarden THB – eine Minderung von 13,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,10 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at