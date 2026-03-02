|
02.03.2026 06:31:29
Hana Microelectronics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hana Microelectronics hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,950 THB je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hana Microelectronics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,82 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 5,58 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,760 THB eingefahren. Im Vorjahr waren -0,720 THB je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Hana Microelectronics im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 17,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,56 Milliarden THB. Im Vorjahr waren 24,80 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.