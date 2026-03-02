Hana Microelectronics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hana Microelectronics hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,950 THB je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hana Microelectronics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,82 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 5,58 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,760 THB eingefahren. Im Vorjahr waren -0,720 THB je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Hana Microelectronics im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 17,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,56 Milliarden THB. Im Vorjahr waren 24,80 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at