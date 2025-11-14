Hana Microelectronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hana Microelectronics hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,460 THB je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,20 Prozent auf 5,29 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,10 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at