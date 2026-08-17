Hana Microelectronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hana Microelectronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,37 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hana Microelectronics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 THB in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 5,37 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hana Microelectronics 5,20 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at