|
17.08.2026 06:31:29
Hana Microelectronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hana Microelectronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,37 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hana Microelectronics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 THB in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 5,37 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hana Microelectronics 5,20 Milliarden THB umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mit Gewinnen
Käufer prägen zum Wochenstart den Markt in Fernost.