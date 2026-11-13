Hana Microelectronics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hana Microelectronics präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 THB je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Hana Microelectronics mit einem Umsatz von insgesamt 7,30 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 37,81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at