Hana Pharm: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hana Pharm präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 565,00 KRW, nach 245,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,32 Prozent auf 62,26 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,48 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at