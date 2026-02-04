04.02.2026 06:31:28

Hana Pharm hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hana Pharm ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hana Pharm die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 186,68 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 415,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 60,37 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,53 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 496,68 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 1228,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 239,50 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 225,34 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 733,00 KRW und einen Umsatz von 243,40 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

