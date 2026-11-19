Hana Pharm ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hana Pharm die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 259,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hana Pharm -246,000 KRW je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 59,41 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 6,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hana Pharm 63,77 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at