Hana Tour Service: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hana Tour Service hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Hana Tour Service mit einem Umsatz von insgesamt 76,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,19 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at