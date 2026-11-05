Hana Tour Service mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hana Tour Service hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,64 Prozent zurück. Hier wurden 78,6 Millionen USD gegenüber 89,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at