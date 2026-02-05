Hana Tour Service präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hana Tour Service hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hana Tour Service 0,370 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 121,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hana Tour Service einen Umsatz von 101,8 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,430 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 412,96 Millionen USD – eine Minderung um 8,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 452,16 Millionen USD eingefahren.

