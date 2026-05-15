Hana Tour Service stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hana Tour Service hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hana Tour Service 119,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 116,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at