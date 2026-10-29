HANALL BIOPHARMA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HANALL BIOPHARMA äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 58,61 KRW. Im Vorjahresviertel waren 6,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,91 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,80 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at