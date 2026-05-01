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01.05.2026 06:31:29
HANALL BIOPHARMA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HANALL BIOPHARMA hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,26 KRW, nach -4,000 KRW im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat HANALL BIOPHARMA mit einem Umsatz von insgesamt 40,03 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 10,73 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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