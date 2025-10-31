HANALL BIOPHARMA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HANALL BIOPHARMA hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,72 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 40,80 Milliarden KRW gegenüber 36,84 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at