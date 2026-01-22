HANALL BIOPHARMA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HANALL BIOPHARMA hat am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 119,60 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 37,55 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HANALL BIOPHARMA 36,42 Milliarden KRW umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 106,390 KRW. Im Vorjahr hatten -36,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat HANALL BIOPHARMA in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 155,19 Milliarden KRW im Vergleich zu 138,94 Milliarden KRW im Vorjahr.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 82,75 KRW und einen Umsatz von 155,95 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at