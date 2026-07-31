HANALL BIOPHARMA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HANALL BIOPHARMA hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 368,09 KRW gegenüber 12,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40,68 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,28 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at