Hanan Mor Group - informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hanan Mor Group - hat sich am 30.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,08 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hanan Mor Group - noch ein Gewinn pro Aktie von 29,64 ILS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 26,90 Prozent auf 27,1 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel hatte Hanan Mor Group - 37,1 Millionen ILS umgesetzt.

