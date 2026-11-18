HANATOUR JAPAN hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 13,46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 20,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat HANATOUR JAPAN 1,36 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,58 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at