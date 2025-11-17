|
17.11.2025 06:31:29
HANATOUR JAPAN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
HANATOUR JAPAN stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
HANATOUR JAPAN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 19,74 JPY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HANATOUR JAPAN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,58 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!