HANATOUR JAPAN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HANATOUR JAPAN stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

HANATOUR JAPAN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 19,74 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HANATOUR JAPAN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,58 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at