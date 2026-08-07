HANATOUR SERVICE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HANATOUR SERVICE veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 317,24 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 535,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 115,44 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 119,94 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at