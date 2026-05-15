HANATOUR SERVICE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HANATOUR SERVICE hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1469,08 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HANATOUR SERVICE ein EPS von 766,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,79 Prozent auf 174,83 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168,45 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at