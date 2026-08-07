HANATOUR SERVICE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HANATOUR SERVICE lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HANATOUR SERVICE ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HANATOUR SERVICE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 76,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 85,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at