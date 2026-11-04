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04.11.2026 06:31:28
HANATOUR SERVICE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
HANATOUR SERVICE hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 442,87 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 497,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 111,70 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 9,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HANATOUR SERVICE 123,29 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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