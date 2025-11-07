HANATOUR SERVICE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HANATOUR SERVICE hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 497,16 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HANATOUR SERVICE noch ein Gewinn pro Aktie von 736,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 123,29 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 159,39 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at