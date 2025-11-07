HANATOUR SERVICE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HANATOUR SERVICE hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 89,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 24,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HANATOUR SERVICE 117,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at