HANATOUR SERVICE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HANATOUR SERVICE lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 USD, nach 0,110 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,81 Prozent auf 119,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 116,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at