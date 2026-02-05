|
HANATOUR SERVICE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
HANATOUR SERVICE präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 USD, nach 0,370 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 121,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 101,8 Millionen USD umgesetzt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,430 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 452,16 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 412,96 Millionen USD.
