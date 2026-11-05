HANATOUR SERVICE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HANATOUR SERVICE hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 78,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at