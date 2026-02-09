Hanchang Paper mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hanchang Paper äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -88,36 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hanchang Paper ein EPS von 56,00 KRW in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hanchang Paper mit einem Umsatz von insgesamt 65,24 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,31 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 7,21 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 220,130 KRW vermeldet. Im Vorjahr waren 44,00 KRW erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 294,26 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 266,95 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at