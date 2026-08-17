Hanchang Paper stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hanchang Paper hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 79,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -215,000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 71,77 Milliarden KRW – ein Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hanchang Paper 67,41 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at