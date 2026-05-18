Hanchang Paper: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hanchang Paper veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -53,000 KRW erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,04 Prozent auf 65,65 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,62 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at